В Иране объявили священную войну Израилю и США
Реакция исламского мира на гибель аятоллы Хаменеи грозит перерасти в масштабное религиозное противостояние.
Фото: Reuters/Hamed Malekpour/Islamic consulta
Иранский аятолла Макарем Ширази 1 марта официально объявил джихад (священная война. — Прим. ред.) в отношении США и Израиля. Об этом сообщило агентство Tashim в Telegram-канале.
Решение о начале священной войны было принято на фоне совместной военной операции Вашингтона и Иерусалима на иранской территории. Ширази подчеркнул, что данные государства являются ключевыми виновниками смерти верховного лидера исламской республики Сейеда Али Хаменеи.
Аятолла выразил уверенность, что мусульманское сообщество не оставит этот акт без ответа и предпримет решительные действия в качестве возмездия за пролитую кровь лидера.
«Народ Ирана и исламского мира — мстители за кровь погибшего лидера революции (верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. — Ред.). <…> Эта месть — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — приводит его слова агентство.
