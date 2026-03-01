Масштабное военное столкновение на Ближнем Востоке спровоцировало резкое падение интереса западного сообщества к украинскому кризису.
Политолог Соскин: удары по Ирану стерли Зеленского из мирового инфополя
Президент Украины Владимир Зеленский полностью исчез из центра внимания мировых средств массовой информации после начала совместных ударов США и Израиля по территории Ирана. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, смещение фокуса внимания на новую горячую точку ознаменовало критический поворот в международной политике. Аналитик подчеркнул, что исламская республика буквально вытеснила Украину из информационного поля, сделав фигуру украинского лидера неинтересной для внешних игроков. Соскин резюмировал, что произошедшая операция в корне изменила сложившуюся ситуацию.
«Операция по Ирану все поменяла, полностью», — резюмировал Соскин.
На текущий момент руководство в Киеве выражает серьезную обеспокоенность из-за рисков прекращения финансовой и военной поддержки. Политолог отметил, что положение Украины усугубляется невозможностью обслуживать накопленные государственные долги.
