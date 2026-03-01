Полное прекращение помощи? Что ждет Зеленского после ударов по Ирану

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 108 0

Масштабное военное столкновение на Ближнем Востоке спровоцировало резкое падение интереса западного сообщества к украинскому кризису.

Удары по Ирану стерли Зеленского из мировой повестки

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Политолог Соскин: удары по Ирану стерли Зеленского из мирового инфополя

Президент Украины Владимир Зеленский полностью исчез из центра внимания мировых средств массовой информации после начала совместных ударов США и Израиля по территории Ирана. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, смещение фокуса внимания на новую горячую точку ознаменовало критический поворот в международной политике. Аналитик подчеркнул, что исламская республика буквально вытеснила Украину из информационного поля, сделав фигуру украинского лидера неинтересной для внешних игроков. Соскин резюмировал, что произошедшая операция в корне изменила сложившуюся ситуацию.

«Операция по Ирану все поменяла, полностью», — резюмировал Соскин.

На текущий момент руководство в Киеве выражает серьезную обеспокоенность из-за рисков прекращения финансовой и военной поддержки. Политолог отметил, что положение Украины усугубляется невозможностью обслуживать накопленные государственные долги.

