«Куда прятаться?» — Анна Заворотнюк столкнулась с последствиями ракетной атаки в ОАЭ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Блогер поделилась пережитым опытом нахождения в эпицентре международного конфликта во время отпуска.

Как дочь Заворотнюк провела ночь в Дубае

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк столкнулась с последствиями ракетной атаки в ОАЭ

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, оказалась в Дубае во время массированных ракетных ударов Ирана по региону. Пережитым опытом она поделилась в Telegram-канале.

По словам Анны, около часа ночи жителей и туристов разбудили звуки сирен, извещающих о работе систем оповещения. Ситуация осложнялась тем, что в мегаполисе практически отсутствуют специализированные бомбоубежища.

Заворотнюк отметила, что многие люди в панике предпочли провести остаток ночи на подземных парковках, надеясь на защиту бетонных перекрытий.

«Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться — не особо понятно. Многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома», — призналась Анна.

К утру обстановка в городе стабилизировалась, Анна смогла вернуться к привычному распорядку дня. Вместе с сыном она проснулась около семи утра.

«Это радует. Такси и доставки продолжают работать, обо всем узнаем из новостей в телеграм-каналах. Стараемся сохранять спокойствие, вроде получается», — добавила дочь Заворотнюк.

Тема:
Война Израиля и Ирана
