Над зданием больницы Красного Полумесяца в Тегеране поднялся столб дыма
В иранской столице произошла серия взрывов в непосредственной близости от административного здания.
Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В районе расположения офиса Красного Полумесяца, а также крупных городских больниц в Тегеране 1 марта 2026 года прогремели взрывы. Об этом сообщает The Washington Post.
«Взрывы в районе здания Красного Полумесяца, больницы Хатам аль-Анбия, Мотахари и Бехзисти в Тегеране», — следует из заявления спасателей.
На видео, подлинность которого подтвердили журналисты, видно, как несколько медиков в красно-белой форме спешно покидают территорию комплекса. Уходя, они оборачиваются: здание с эмблемой Красного Полумесяца постепенно затягивает дымом.
Военное противостояние США и Израиля с Ираном
Резкое обострение ситуации произошло 28 февраля, когда в Тегеране и других крупных городах Ирана прогремела серия взрывов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что израильская армия нанесла упреждающие удары по объектам на территории исламской республики. Вскоре было объявлено о начале операции «Щит Иегуды», подготовленной в координации с Соединенными Штатами.
Президент США Дональд Трамп подтвердил старт масштабной американской кампании под названием «Эпичный гнев». В Вашингтоне заявили, что среди ее целей — нейтрализация иранских ядерных и ракетных программ, а также смена действующего руководства страны.
В Министерстве иностранных дел Ирана произошедшее расценили как акт агрессии и посягательство на государственный суверенитет. Иранские СМИ сообщили, что под удары попали не только военные объекты, но и жилые кварталы в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.
В ответ Тегеран ударил ракетами по территории Израиля и по американским объектам в регионе. Сообщения о взрывах поступали также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта, что свидетельствует о расширении географии конфликта.
На фоне этих событий стало известно о гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. По имеющейся информации, он погиб в результате удара по своей резиденции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- МВД Бахрейна сообщило об ударе по отелю Crowne Plaza в Манаме
- 1 мар
- Генконсульство в Дубае порекомендовало россиянам не выезжать из ОАЭ по суше
- 1 мар
- Иран атаковал израильский город Бейт-Шемеш, есть погибшие
- 1 мар
- Российские туристы застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе
- 1 мар
- Азербайджан выдал разрешения на выезд из Ирана около 500 россиянам
- 1 мар
- В Москве возник стихийный мемориал у посольства Ирана
- 1 мар
- «Куда прятаться?» — Анна Заворотнюк столкнулась с последствиями ракетной атаки в ОАЭ
- 1 мар
- Алиреза Арафи — временный глава Ирана: что известно о преемнике Хаменеи
- 1 мар
- «На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
- 1 мар
- Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
Читайте также
43%
Нашли ошибку?