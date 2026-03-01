Над зданием больницы Красного Полумесяца в Тегеране поднялся столб дыма

В районе расположения офиса Красного Полумесяца, а также крупных городских больниц в Тегеране 1 марта 2026 года прогремели взрывы. Об этом сообщает The Washington Post.

«Взрывы в районе здания Красного Полумесяца, больницы Хатам аль-Анбия, Мотахари и Бехзисти в Тегеране», — следует из заявления спасателей.

На видео, подлинность которого подтвердили журналисты, видно, как несколько медиков в красно-белой форме спешно покидают территорию комплекса. Уходя, они оборачиваются: здание с эмблемой Красного Полумесяца постепенно затягивает дымом.

Военное противостояние США и Израиля с Ираном

Резкое обострение ситуации произошло 28 февраля, когда в Тегеране и других крупных городах Ирана прогремела серия взрывов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что израильская армия нанесла упреждающие удары по объектам на территории исламской республики. Вскоре было объявлено о начале операции «Щит Иегуды», подготовленной в координации с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил старт масштабной американской кампании под названием «Эпичный гнев». В Вашингтоне заявили, что среди ее целей — нейтрализация иранских ядерных и ракетных программ, а также смена действующего руководства страны.

В Министерстве иностранных дел Ирана произошедшее расценили как акт агрессии и посягательство на государственный суверенитет. Иранские СМИ сообщили, что под удары попали не только военные объекты, но и жилые кварталы в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.

В ответ Тегеран ударил ракетами по территории Израиля и по американским объектам в регионе. Сообщения о взрывах поступали также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта, что свидетельствует о расширении географии конфликта.

На фоне этих событий стало известно о гибели верховного руководителя Ирана Али Хаменеи. По имеющейся информации, он погиб в результате удара по своей резиденции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.