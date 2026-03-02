Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Египта 84 человека
Эвакуация организована по указу Владимира Путина.
Фото: © РИА Новости/МЧС РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самолет МЧС России эвакуировал из Египта более 80 граждан, которые покинули Израиль через сухопутную границу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Среди эвакуированных — дипломатические сотрудники и их семьи.
«Спецборт МЧС вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эш-Шейх через наземные пункты пропуска», — уточнили в ведомстве.
Эвакуация организована по указу президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары нанесли по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. В Белом доме объяснили атаку предполагаемыми ракетными и ядерными угрозами со стороны Ирана. Сайт 5-tv.ru ведет трансляцию о ситуации на Ближнем Востоке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- «Примут все необходимые меры»: Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
- 2 мар
- Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Иранские «фейерверки»: Павел Дуров с нетерпением ждет возвращения в Дубай
- 2 мар
- Хотят сдаться: Дональд Трамп призвал КСИР сложить оружие
- 2 мар
- «Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
- 1 мар
- ЦАХАЛ опубликовал кадры более 30 ударов по ракетным комплексам и ПВО Ирана
- 1 мар
- Трамп: США ожидают потерь среди военных в ходе операции в Иране
- 1 мар
- В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
- 1 мар
- Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
- 1 мар
- «С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране
Читайте также
43%
Нашли ошибку?