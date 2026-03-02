Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Египта 84 человека

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 71 0

Эвакуация организована по указу Владимира Путина.

МЧС России доставит из Египта 84 человека

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Самолет МЧС России эвакуировал из Египта более 80 граждан, которые покинули Израиль через сухопутную границу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Среди эвакуированных — дипломатические сотрудники и их семьи.

«Спецборт МЧС вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эш-Шейх через наземные пункты пропуска», — уточнили в ведомстве.

Эвакуация организована по указу президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары нанесли по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. В Белом доме объяснили атаку предполагаемыми ракетными и ядерными угрозами со стороны Ирана. Сайт 5-tv.ru ведет трансляцию о ситуации на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

