«Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем

Иран объявил священную войну США и нанес новые удары по их базам

Военный конфликт между Ираном, США и Израилем продолжается второй день. 1 марта стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара США и Израиля по его дворцу в Тегеране. Операцию провели 200 истребителей США и Израиля. Они поразили почти 500 целей по всей стране. Удар был нанесен днем, что стало неожиданностью. Это крупнейшая воздушная операция в истории Израиля.

Президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о продолжении «интенсивных и точечных бомбардировок». КСИР объявил о масштабной атаке на объекты в Израиле и США на Ближнем Востоке. Были атакованы более 20 объектов. Минобороны ОАЭ сообщило, что Иран выпустил более 130 ракет и 200 беспилотников по стране.

В Иране прошли траурные акции после гибели Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур и неделя выходных. В Тегеране поднят «флаг мести». Временными руководителями Ирана стали аятолла Алиреза Арафи, президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти.

Иранские духовные лидеры объявили США священную войну, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявляет, что намерен «довести врагов до крайности». Что еще известно о конфликтк между Ираном, США и Израилем — читайте в трансляции на сайте 5-tv.ru.

Сильный взрыв прогремел в районе базы ВВС Великобритании Акротири на Кипре. Об этом сообщает журналист израильского «14 канала» Гилель Битон Розен. По его данным, на базе взвыли сирены и был взлет самолетов.

️20 человек погибли в результате атаки США и Израиля на район в Тегеране, сообщает агентство Mehr.

Об усилении военно-морской миссии ЕС Аspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Операция Aspides представляет собой военную операцию Евросоюза в ответ на действия хуситов по международному судоходству в Красном море.

Британия разрешила США использовать ее базы для ударов по складам ракет в Иране, сообщил премьер Кир Стармер. Он добавил, что направит в страны Персидского залива экспертов из Британии и Украины, чтобы те помогли военным сбивать иранские БПЛА.

Российских граждан доставит из Египта на родину самолет МЧС. Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска.

Сегодня на территорию РФ прибудет 84 человека.

Великобритания одобрила просьбу США воспользоваться ее военными базами для нанесения ударов по складам ракет в Иране, заявил Стармер. Великобритания не присоединится к американским ударам по Ирану, отметил премьер.

Дональд Трамп призвал КСИР сложить оружие.

Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану в рамках общей системы безопасности.

Трамп: «Хаменеи умер. У этого ужасного человека были руки, запятнанные кровью, и он нес ответственность за смерть тысяч людей по всему миру. Мы слышали голоса иранских граждан, кричавших на улицах, когда объявили о его смерти. Многие военнослужащие в Иране хотят получить амнистию и звонят нам тысячами. Иранское руководство могло что-то сделать две недели назад, но не сделало этого»

Дональд Трамп сообщил, что в ходе военных действий умерли три солдата армии США и пообещал отомстить за их гибель.

Трамп сделал обращение, в ходе которого заявил, что военные операции будут продолжаться до тех пор, пока все цели США не будут достигнуты. По его словам, все военное командование уничтожено, и многие хотят сдаться.

Семь человек пострадали в Иерусалиме в результате удара Ирана, сообщает израильский «12-й канал». На месте падения ракеты — большая воронка.

