Глава парламентской фракции «Хезболла» был убит при израильском ударе по Ливану
При похожих обстоятельствах полтора года назад ликвидировали лидера движения.
Глава парламентской фракции шиитского движения «Хезболла» Мухаммед Раад погиб в результате израильского удара по ливанскому городу Бейруту. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Удар был нанесен в рамках масштабной кампании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Командование официально подтвердило, что наносит удары в ответ на обстрелы северной части Израиля.
В южных пригородах Бейрута, которые считаются оплотом движения, прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, поражено несколько целей.
Гибель Мухаммеда Раада стало частью более широкой эскалации на Ближнем Востоке. Ранее был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В заявлении израильской армии подчеркивается, что это стало кульминацией продолжительных усилий по уничтожению высшего руководства иранской стороны.
Отмечается, что в сентябре 2024 года при израильском ударе по пригороду Бейрута был убит многолетний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла вместе с большей частью движения.
