Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
В Новороссийске пять человек пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Кубани.
Что произошло
По данным оперштаба, две женщины и мужчина находились в одном из частных домов, который получил повреждения от обломков сбитого дрона. Всех троих госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Информация о характере травм и степени тяжести состояния пострадавших пока не раскрывается. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится осмотр территории.
Контекст атак
В ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над территорией России. Из них 66 дронов было сбито над Краснодарским краем — это наибольшее количество среди всех регионов после акватории Черного моря.
Краснодарский край и особенно его прибрежные города регулярно подвергаются атакам беспилотников. В регионе неоднократно фиксировались повреждения инфраструктуры и жилых домов в результате падения обломков сбитых дронов. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и доверять только официальным источникам информации.
