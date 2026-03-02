Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Люди пострадали в Новороссийске из-за атаки беспилотника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Новороссийске пять человек пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Кубани.

Что произошло

По данным оперштаба, две женщины и мужчина находились в одном из частных домов, который получил повреждения от обломков сбитого дрона. Всех троих госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о характере травм и степени тяжести состояния пострадавших пока не раскрывается. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится осмотр территории.

Контекст атак

В ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над территорией России. Из них 66 дронов было сбито над Краснодарским краем — это наибольшее количество среди всех регионов после акватории Черного моря.

Краснодарский край и особенно его прибрежные города регулярно подвергаются атакам беспилотников. В регионе неоднократно фиксировались повреждения инфраструктуры и жилых домов в результате падения обломков сбитых дронов. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и доверять только официальным источникам информации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 мар
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
2 мар
Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
1 мар
Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников за ночь
28 февр
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
28 февр
Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА
27 февр
ВСУ попытались атаковать Чувашию двумя ракетами
27 февр
В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали
27 февр
Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над десятью регионами России
25 февр
В результате удара ВСУ по химзаводу в Смоленской области погибло семь человек
25 февр
Беспилотники ВСУ уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

9:12
Армия обороны Израиля начала наступательную операцию против движения «Хезболла»
9:10
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
8:59
«Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
8:47
Нефть выросла в цене на фоне ударов США и Израиля по Ирану
8:36
Взрыв в Абу-Даби и удары в Дохе: эскалация на Ближнем Востоке продолжается
8:33
Коттедж из двух бытовок: как построить дом за 100 тысяч рублей из обычных вагончиков

Сейчас читают

Россиянам напомнили о переносе выходного в начале марта
«Священная война»: второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео