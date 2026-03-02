Сенатор Грэм* назвал следующую цель США после завершения операции в Иране
Политик убежден, что власти Тегерана доживают свои последние дни.
Фото: www.globallookpress.com/Jiang Biao
Куба станет следующей приоритетной целью США после завершения операции в Иране. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала Fox News.
По мнению законодателя, текущее руководство островного государства доживает свои последние дни, и крах действующей политической системы в Гаване неизбежен. Грэм подчеркнул, что аналогичная участь ожидает и власти Тегерана, чье правление, по его прогнозам, также стремительно близится к финалу.
Ранее президент США Дональд Трамп в общении с прессой в Белом доме также затронул тему будущего острова. Глава государства допустил возможность реализации сценария «дружественного захвата» Кубы. Трамп отметил, что подобные действия Вашингтон рассматривает в контексте затянувшегося экономического и социального кризиса в республике.
Американский лидер выразил надежду на установление контроля через переговорный процесс с официальной Гаваной, учитывая текущую нестабильность в регионе.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов.
