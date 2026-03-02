Сенатор Грэм* назвал следующую цель США после завершения операции в Иране

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Политик убежден, что власти Тегерана доживают свои последние дни.

Что станет следующей целью США после Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Jiang Biao

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Сенатор Грэм назвал следующую цель США после завершения операции в Иране

Куба станет следующей приоритетной целью США после завершения операции в Иране. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала Fox News.

По мнению законодателя, текущее руководство островного государства доживает свои последние дни, и крах действующей политической системы в Гаване неизбежен. Грэм подчеркнул, что аналогичная участь ожидает и власти Тегерана, чье правление, по его прогнозам, также стремительно близится к финалу.

Ранее президент США Дональд Трамп в общении с прессой в Белом доме также затронул тему будущего острова. Глава государства допустил возможность реализации сценария «дружественного захвата» Кубы. Трамп отметил, что подобные действия Вашингтон рассматривает в контексте затянувшегося экономического и социального кризиса в республике.

Американский лидер выразил надежду на установление контроля через переговорный процесс с официальной Гаваной, учитывая текущую нестабильность в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

Тема:
Война Израиля и Ирана
2 мар
Жесткий ответ: Иран ударил по военной инфраструктуре ряда стран Ближнего Востока
2 мар
СМИ сообщили о гибели супруги аятоллы Хаменеи
2 мар
«Систематически убивают журналистов»: Захарова прокомментировала обстрел офиса RT в Иране
2 мар
«Заставим пожалеть»: Иран объявил о готовности воевать до победного конца
2 мар
Путин обсудил по телефону с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке
2 мар
Все главные порты Бахрейна, ОАЭ и Омана прекратили работу
2 мар
«Глубокое разочарование»: Песков о деградации переговоров вокруг Ирана до прямой агрессии
2 мар
Трамп: руководство Ирана могло быть уничтожено за две-три недели
2 мар
Почти все — в ОАЭ: названо число российских туристов на Ближнем Востоке
2 мар
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

17:05
Жесткий ответ: Иран ударил по военной инфраструктуре ряда стран Ближнего Востока
17:04
Ни в аптеку, ни в магазин: россияне застряли на круизном лайнере в Катаре
16:59
Сенатор Грэм* назвал следующую цель США после завершения операции в Иране
16:46
СМИ сообщили о гибели супруги аятоллы Хаменеи
16:38
«Систематически убивают журналистов»: Захарова прокомментировала обстрел офиса RT в Иране
16:23
«Заставим пожалеть»: Иран объявил о готовности воевать до победного конца

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео