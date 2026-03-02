Пентагон: США готовы далеко зайти в операции против Ирана

Хегсет: США готовы далеко зайти в операции против Ирана

США готовы идти в ходе операции против Ирана настолько далеко, насколько требуют американские интересы. Об этом заявил министр обороны страны Пит Хегсет.

«Мы не собираемся вдаваться в подробности того, что мы будем или не будем делать. Мы пойдем так далеко, как нам нужно, чтобы продвигать американские интересы», — уточнил он.

Ситуация перешла в фазу открытого силового противостояния после того, как США и Израиль нанесли массированный удар по Ирану. По данным Тегерана, в результате атак погибли высшие лица государства, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

В ответ Иран начал кампанию «Правдивое обещание-4», впервые применив гиперзвуковые ракеты «Фаттах» со скоростью до 15 Махов. Удары нанесены по территории Израиля и американским объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В Тегеране пообещали продолжать атаки, пока Вашингтон и Тель-Авив не остановят военную кампанию.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.