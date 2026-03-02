Конфликт станет шире? Возможна ли сухопутная операция США и Израиля против Ирана

Стало известно о первых потерях американской авиации. Власти Кувейта подтвердили, что только в этой стране потерпели крушение несколько истребителей США. Причем ракетный удар по одному из них попал на видео.

В самом Иране подсчитывают жертв среди мирных жителей. По последним данным, их более 500. Сообщается, что от полученных в первый день войны ранений умерла вдова верховного лидера страны, аятоллы Хаменеи. О ситуации регионе, который охвачен войной, расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

В самой горячей части планеты раздаются все новые и новые взрывы. Иранские атаки перемежаются ударами Израиля и США по Тегерану.

Иран отвечает агрессорам жестко. Сбиты три американских самолета над Кувейтом. Правда, летчики успевают катапультироваться. Среди выживших военных — женщина-пилот.

Но в других местах, в том числе на атакованной военной базе США в Бахрейне, есть пострадавшие. Точно известно, что с начала конфликта погибло трое американских солдат и пятеро ранены.

«К сожалению, скорее всего, это число еще увеличится. Потери будут, хотя мы, конечно, пытаемся их избежать! И мы отомстим за гибель каждого из наших солдат!» — заявил президент США Дональд Трамп.

Ответ выходит асимметричным. Американо-израильский удар по тегеранской больнице с новорожденными. Затем по станции скорой помощи. И иранским врачам приходится оказывать помощь раненым детям прямо на улице. Днем ранее под израильскую бомбежку угодила школа для девочек в Минабе. 165 человек погибли.

Иран же нанес удар по инфраструктуре Саудовской Аравии — ключевого союзника США в регионе. Тегеран атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов мира.

В этом конфликте стороны применили широкую номенклатуру вооружения. Израиль — аэробаллистические ракеты Blue Sparrow и Rampage. США — модернизированные Tomahawk, и уже успели запустить новую гиперзвуковую ракету PRSM. Используют дроны-камикадзе на базе Starlink. Причем, вероятно, используют в ущерб ВСУ.

«Я полагаю, что Соединенные Штаты пошли как раз наиболее экономичным путем, и те спутники, которые вели разведку над территорией Украины и выдавали сведения непосредственно, они были перебазированы и зависли над Ираном», — считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Так же активно воюют истребители F-35, Strike Eagle и бомберы-невидимки B-2. А тактическая задача американцев в этой ближневосточной кампании для военных экспертов очевидна.

«Уничтожение противовоздушной обороны, далее уничтожение ракетного потенциала. Как только ракетный потенциал Ирана начнут уничтожать, количество ответных ракетных ударов со стороны Ирана начнет уменьшаться», — поясняет военный обозреватель Дмитрий Корнев.

Номенклатура вооружения в этом конфликте станет шире, если США и Израиль решатся на сухопутную операцию. Что все-таки пока маловероятно. И совсем уж не нужно самим американцам. Они рассчитывают на быстрое завершение войны. По прогнозам Трампа, на это понадобится не более месяца.

