Путин призвал к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонные консультации с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которых подчеркнул необходимость дипломатического решения кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время беседы стороны детально проанализировали текущее обострение ситуации, ставшее следствием американо-израильской вооруженной агрессии против Ирана. Лидеры двух стран выразили глубокую озабоченность в связи с существующими угрозами дальнейшего расширения зоны боевых действий.

«В ходе телефонного разговора Владимира Путина и наследного принца, председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Исламской Республики Иран», — сказано в сообщении пресс-службы.

В этот же день Путин обсудил эскалацию вокруг Ирана с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифа. Президент России подтвердил готовность Москвы задействовать все имеющиеся возможности для стабилизации региональной обстановки.

На фоне этих событий The Washington Post сообщила о растущей тревоге в Пентагоне и администрации президента США Дональда Трампа относительно того, что конфликт может затянуться на долгие недели и окончательно выйти из-под контроля. Тем временем представители Ирана заявляют об успешном поражении сотен военных объектов США и Израиля в рамках продолжающейся ответной операции «Правдивое обещание-4», в которой задействованы аэрокосмические силы и флот Корпуса стражей исламской революции.

Эскалация на Ближнем Востоке

Конфликт Ирана с США и Израилем вышел за рамки политического противостояния и перешел в стадию открытых боевых действий, продолжая стремительно развиваться.

США при поддержке Израиля объявили о начале операции против Ирана. В Тегеране заявили, что в результате нанесенных ударов погибли представители высшего руководства страны, среди них верховный лидер аятолла Али Хаменеи и глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

Иран ответил запуском операции «Правдивое обещание-4». В рамках этой кампании подразделения КСИР атаковали израильскую территорию, а также объекты, связанные с военным присутствием США в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, иранские военные заявили о первом боевом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах». По их данным, эти комплексы способны развивать скорость до 15 Махов — свыше 18 500 километров в час — и рассчитаны на преодоление действующих систем противоракетной обороны.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал, что ответ Тегерана не будет разовым. По его словам, удары станут «более болезненными» и продолжатся до тех пор, пока США и Израиль не прекратят военные действия против исламской республики.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.