«Никогда так не хотела домой»: в Москве встретили первый рейс с туристами из ОАЭ

Застрявшие в Абу-Даби туристы приземлились в Москве

Первый самолет из Абу-Даби после вынужденной приостановки полетов приземлился в Москве. В зоне прилета пассажиров ждали взволнованные близкие. Корреспонденту 5-tv.ru удалось пообщаться с одним из ожидающих — Николаем Киндрой. Мужчина пришел в аэропорт с букетом цветов, чтобы встретить супругу Евгению и сына Федора.

Семья должна была вернуться в Россию еще в субботу, 28 февраля. По словам Николая, родные уже сидели в креслах самолета, когда объявили тревогу, и рейс внезапно отменили. На время ожидания вылета туроператор заселил женщину с ребенком в отель.

«Волнительно было, непонятно как действовать. Но, слава богу, все достаточно быстро и оперативно разрешилось, нашли пути выхода. Переживания были, но паники не было», — поделился Николай.

Сами туристы признаются, что первые часы после начала эскалации были самыми тяжелыми. Евгения вспоминает, что звуки массовой тревоги на мобильных телефонах наводили мандраж.

«Непосредственно 28-го числа было страшно, хотелось в номере отсиживаться, а потом привыкаешь. Никогда так не хотела вернуться домой, как сегодня. Мы счастливы», — рассказала Евгения сразу после воссоединения с мужем.

Масштабные отмены авиаперелетов из ОАЭ начались 28 февраля после массированных ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран ответил обстрелом израильских территорий и американских баз, в том числе в ОАЭ, Катаре и Кувейте. Из-за закрытия воздушного пространства в регионе оказались заблокированы тысячи людей. Только в российские диппредставительства за помощью обратились более восьми тысяч соотечественников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в дубайских отелях организовали временные пункты размещения для застрявших туристов. Людям предоставили питание и спальные места.

