Третий день конфликта на Ближнем Востоке: Хронология событий и ударов

И прежде всего кадры из Ирана. Прямо сейчас на улицах практически всей исламской республики проходят многотысячные митинги. Жители в ярости из-за американо-израильской агрессии и убийства духовного лидера Али Хаменеи. И заявляют, что готовы бороться до конца.

Сегодняшний день, безусловно, продемонстрировал новый виток эскалации. В него оказалась вовлечена еще одна страна — Ливан. Израильская армия атаковала Бейрут, якобы по позициям «Хезболлы». Однако, судя по кадрам с места, взрывы гремели в жилых кварталах, где не видно ни одного военного объекта и вооруженных людей, рядом лишь простые жители и дома.

Взрывы гремят практически во всех приграничных странах — Ираке, Кувейте, Арабских Эмиратах. Впрочем, сам конфликт уже вышел за пределы региона и, кажется, стал толчком для новой гонки вооружений. Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет наращивать свой ядерный арсенал и готова использовать его в случае необходимости. Также из Парижа сегодня пришло сообщение, на которое пока мало кто обратил внимание. Новую мировую безопасность там призывают строить уже вместе с Россией и Китаем. За противостоянием, которое может изменить весь мир, следит мой коллега, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Иран держится и огрызается очень больно — полностью уничтожил несколько американских баз, например, в Эрбиле, где всю ночь детонировали боеприпасы. Первые официально признанные потери США — четверо погибших военнослужащих. И сразу три сбитых истребителя над территорией Кувейта. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

Иранцы говорят, что сбили они, американцы настаивают, что это был дружественный огонь ПВО Кувейта. Как бы там ни было, американские истребители переезжают на более отдаленные базы.

Видео, облетевшее все информагентства, где ракета попадает в корабль, признано фейком, но факт — авианосец «Дональд Кук» отошел подальше. А часть американских самолетов перебазировалась на греческую часть Кипра, где расположена британская авиабаза. Иранцы тут же ударили туда дронами, вызвав панику в местном аэропорте, который пришлось эвакуировать.

И вот уже греки вслед за саудитами задаются вопросом — а нас-то за что? Пожар на Ближнем Востоке разгорается. В войну вступает «Хезболла» — будут мстить за убитого иранского лидера. Израиль в ответ бьет по Бейруту и обещает провести сухопутную операцию. Мирные жители бегут из южных приграничных районов Ливана.

«У нас есть дети, дома, у нас есть желание выжить, поэтому мы уезжаем», — говорит местный житель Абу.

Израильтяне сегодня ударили по резиденции нового верховного лидера Ирана Алирезы Арафи. Иранцы в ответ ударили по бункеру Нетаньяху.

Американцы уже не говорят о скором окончании операции. Видимо, будут ждать, когда у Ирана закончатся ракеты. Люди не побежали свергать обезглавленное правительство. Наоборот, кажется, сплотились вокруг него. Тысячи мирных жителей выходят на улицы иранских городов, день и ночь стоят под обстрелами и яростно кричат после каждого прилета.

Логика обороны Ирана вполне понятна. Все, кто помогает их врагам, тоже становятся врагами и объектами атак. Цели выбирают самые болезненные. Поэтому опять звучат взрывы в Дубае, горят нефтяные вышки саудитов в море. Останавливаются нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии и Катаре и танкеры в Ормузском проливе. Жители еще вчера процветающих мирных стран начинают выражать недовольство.

«Мы оказались втянуты в войну, которую они не хотели, не принимали решения начинать и в которой не участвовали. При этом оборона США сосредоточена на защите Израиля, а не стран Персидского залива, которые сегодня подвергаются иранским ударам», — говорит политический аналитик Сулейман Аль-Акили.

Американцы заявляют, что будут продолжать операцию до тех пор, пока Тегеран не капитулирует. Но добиться этого только ракетными ударами вряд ли возможно, и если иранское общество продемонстрирует консолидацию, перед США встанет вопрос о необходимости сухопутной операции. А это уже совсем другие риски и потери.

