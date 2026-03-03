CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе
Американские военные объявили о планах поддерживать свободу судоходства в регионе.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sepahnews; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран потерял все свои военные корабли в Оманском заливе, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем заявлении, опубликованном в социальной сети X.
Два дня назад у Ирана в этом районе было 11 кораблей, а теперь ни одного, подчеркивают в CENTCOM. Американские военные также объявили о планах поддерживать свободу судоходства в регионе.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Атакам подверглись многие города страны, включая столицу. В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться более четырех-пяти недель.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 мар
- Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
- 3 мар
- В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
- 3 мар
- Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
- 3 мар
- Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос
- 3 мар
- Экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке для мира: что нужно знать
- 3 мар
- В Багдаде протестующие пытаются прорваться к зданию посольства США
- 3 мар
- «Переживаний не было»: российский турист рассказал о полете из Омана в Москву
- 3 мар
- Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
- 3 мар
- США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана
- 3 мар
- ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»*
Читайте также
43%
Нашли ошибку?