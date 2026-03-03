CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 67 0

Американские военные объявили о планах поддерживать свободу судоходства в регионе.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sepahnews; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран потерял все свои военные корабли в Оманском заливе, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем заявлении, опубликованном в социальной сети X.

Два дня назад у Ирана в этом районе было 11 кораблей, а теперь ни одного, подчеркивают в CENTCOM. Американские военные также объявили о планах поддерживать свободу судоходства в регионе.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Атакам подверглись многие города страны, включая столицу. В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться более четырех-пяти недель.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
3 мар
Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
3 мар
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
3 мар
Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
3 мар
Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос
3 мар
Экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке для мира: что нужно знать
3 мар
В Багдаде протестующие пытаются прорваться к зданию посольства США
3 мар
«Переживаний не было»: российский турист рассказал о полете из Омана в Москву
3 мар
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
3 мар
США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана
3 мар
ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»*
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

5:19
Беспилотник ударил по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию
5:10
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля этого года: что нужно знать
5:00
«Таких немного в мире»: Лепс после расставания с Кибой нашел новое увлечение
4:47
Протесты против агрессии США и Израиля охватили города Ирана
4:45
Посольство РФ в Германии сообщило о блокировках счетов россиян немецкими банками
4:35
СМИ сообщили о запуске Ираном сверхтяжелой ракеты

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео