CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

Иран потерял все свои военные корабли в Оманском заливе, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем заявлении, опубликованном в социальной сети X.

Два дня назад у Ирана в этом районе было 11 кораблей, а теперь ни одного, подчеркивают в CENTCOM. Американские военные также объявили о планах поддерживать свободу судоходства в регионе.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Атакам подверглись многие города страны, включая столицу. В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться более четырех-пяти недель.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

