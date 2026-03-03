Российский «Ураган» прошелся по красноармейскому направлению. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
София Головизнина Журналист 38 0

В ходе разведывательных мероприятий расчетами войск беспилотных систем был выявлен укреплённый район, используемый украинскими боевиками.

Тема:
Спецоперация

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт формирований ВСУ со скрытыми ходами сообщения на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведывательных мероприятий расчетами войск беспилотных систем был выявлен укрепленный район, используемый украинскими боевиками для управления подразделениями, размещения живой силы и организации огневых позиций. После подтверждения координат данные были переданы на пункт управления огнём артиллерии.

Получив боевую задачу, расчет РСЗО оперативно выдвинулся на заранее подготовленную позицию, выполнил привязку к местности и наведение. По выявленному объекту с расстояния около 20 километров был произведен пуск 220-мм реактивных снарядов. В результате удара разрушены элементы инфраструктуры командного пункта, обрушены перекрытия и уничтожены скрытые ходы сообщения.

Контроль поражения осуществлялся операторами БпЛА в режиме реального времени. После выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил огневую позицию и укрыл боевую машину, минимизировав риск ответного воздействия со стороны противника. Для прикрытия от вражеских беспилотников был организован пост воздушного наблюдения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

