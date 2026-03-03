Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
Жена американского лидера выразила соболезнования погибшим военным.
Фото: Reuters/Jeenah Moon
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН.
«Спасибо вам за теплый прием», — заявила она, председательствуя на Совбезе, обратившись к России, а также другим членам СБ.
Первое заседание Совета Безопасности ООН прошло под председательством Мелании Трамп. Она выступила в штаб-квартире организации. Трамп выразила соболезнования американским военным, погибшим при атаке на Иран.
Атака США и Израиля на Иран
28 февраля в крупных городах Ирана прогремели взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по иранской территории. Подготовка к нападению велась совместно с США в течение последних четырех месяцев.
Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции «Ярость» против Ирана. Он подчеркнул, что действия направлены на пресечение ядерной и ракетной программ страны. В результате удара, нанесенного США и Израилем, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Тегеран ответил ракетными ударами и атаками беспилотников по американским военным базам на Ближнем Востоке. Конфликт распространился на соседние страны: взрывы прогремели в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 мар
- Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
- 3 мар
- В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
- 3 мар
- CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе
- 3 мар
- Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос
- 3 мар
- Экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке для мира: что нужно знать
- 3 мар
- В Багдаде протестующие пытаются прорваться к зданию посольства США
- 3 мар
- «Переживаний не было»: российский турист рассказал о полете из Омана в Москву
- 3 мар
- Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
- 3 мар
- США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана
- 3 мар
- ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»*
Читайте также
43%
Нашли ошибку?