Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН.

«Спасибо вам за теплый прием», — заявила она, председательствуя на Совбезе, обратившись к России, а также другим членам СБ.

Первое заседание Совета Безопасности ООН прошло под председательством Мелании Трамп. Она выступила в штаб-квартире организации. Трамп выразила соболезнования американским военным, погибшим при атаке на Иран.

Атака США и Израиля на Иран

28 февраля в крупных городах Ирана прогремели взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по иранской территории. Подготовка к нападению велась совместно с США в течение последних четырех месяцев.

Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции «Ярость» против Ирана. Он подчеркнул, что действия направлены на пресечение ядерной и ракетной программ страны. В результате удара, нанесенного США и Израилем, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Тегеран ответил ракетными ударами и атаками беспилотников по американским военным базам на Ближнем Востоке. Конфликт распространился на соседние страны: взрывы прогремели в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

