СМИ сообщили о запуске Ираном сверхтяжелой ракеты
Удар, по данным источников, был направлен в сторону американских баз.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jamal Awad; 5-tv.ru
NourNews: Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону баз США
Иран применил сверхтяжелую ракету нового поколения в ходе операции против военных объектов США на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство NourNews.
По информации источника, ракета была запущена в направлении одной из американских баз в регионе. Отмечается, что Тегеран использует различные типы ракетного вооружения в рамках продолжающегося противостояния с Вашингтоном.
Дополнительные детали о типе ракеты, точном месте удара и возможных последствиях на момент публикации не приводились. Независимого подтверждения со стороны США также не поступало. Ситуация развивается на фоне резкой эскалации на Ближнем Востоке после обмена ударами между сторонами.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.
