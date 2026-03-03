«Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад

Нетаньяху: США и Израиль обсуждали исходящую от Ирана угрозу еще два года назад

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали якобы исходящую от Ирана угрозу еще два года назад. Этот диалог велся, в частности, во время их встречи в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго. Соответствующее заявление израильский премьер сделал в эфире телеканала Fox News.

«Мы встретились в Мар-а-Лаго, и первое, что сказал мне Дональд Трамп, было: „Знаешь, нам нужно помешать Ирану получить ядерное оружие“. Вот и все. Он сказал это, потому что считал, что это чистая и явная угроза безопасности и благополучию США», — сказал Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что действующая власть в Иране «фанатична». По словам премьер-министра, правящий режим осуществляет нападки как на американцев и евреев, так и на самих арабов.

В конце прошлого года портал Axios со ссылкой на источники в числе американских должностных лиц сообщал, что Трамп и Нетаньяху на встрече во Флориде говорили о возможности нанесения ударов по Ирану в 2026 году. Источник отмечал, что президент США готов поддержать атаку, если сочтет, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о протестах в Ираке, вспыхнувших после начала американо-израильской военной операции. Толпа пытается прорваться к посольству США в Багдаде.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.