Мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном загорелся после атаки БПЛА

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 80 0

Это важнейшая сухопутная транспортная артерия для данных государств.

Пожар на Мосту короля Фахда

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Мост короля Фахда, соединяющий островное государство Бахрейн с континентальной Саудовской Аравией, охвачен огнем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Пожар разгорелся после того, как по данному сооружению был нанесен удар беспилотником.

Мост короля Фахда — это единственный путь, по которому можно попасть из одного государства в другое, не прибегая к плавсредствам. Поэтому он является важнейшей транспортной артерией для двух стран. Мост необходим в том числе и для перевозки различных грузов, и для перемещения людей. Также он играет ключевую роль в экономической и туристической жизни Бахрейна и Саудовской Аравии.

По данным источника агентства, этот мост также использовался американскими военными.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к правительству Саудовской Аравии. Он заявил, что мир между этими государствами возможен только если Саудовская Аравия выступит против Ирана.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

