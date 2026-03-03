Израильские ВВС атаковали здание телеканала Al-Noor в Бейруте
Удар нанесен в рамках масштабной кампании против СМИ, связанных с Ираном и «Хезболлой».
Самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удар по зданию телеканала Al-Noor в Бейруте. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Информации о пострадавших и масштабах разрушений пока не поступало.
Атака на медиаресурсы
Удар по Al-Noor стал частью серии авиаударов по средствам массовой информаци. Ранее, в ночь на вторник, израильская авиация уже атаковала здание телеканала Al-Manar, также расположенное в южном пригороде Бейрута — районе Харет-Хрейк.
Al-Manar считается официальным рупором военно-политической организации «Хезболла». По данным СМИ, удар пришелся именно по офисным помещениям телеканала.
Однако масштаб разрушений и возможные жертвы пока не уточняются. Несмотря на атаку, телеканал продолжает вещание.
Контекст эскалации
Авиаудары по ливанским телеканалам происходят на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. «Хезболла» ранее взяла на себя ответственность за ракетные обстрелы израильской территории. Представители движения заявили, что это месть за гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Израильские военные продолжают наносить удары, которые уже унесли жизни более 50 человек и ранили около 150 в Ливане. Тысячи мирных жителей покидают южные пригороды Бейрута, спасаясь от бомбардировок.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
