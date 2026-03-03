КСИР нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Иран в этой атаке применил ракеты и беспилотники.

Удар по военной базе США в Бахрейне

Фото: www.globallookpress.com/Ashraf Amra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в своем Telegram-канале.

«14-я волна операции „Правдивое обещание 4“ Корпуса стражей исламской революции сегодня на рассвете нанесла массированный удар беспилотниками и ракетами по американской авиабазе в районе Шейх-Иса в Бахрейне», — проинформировала организация.

Уточняется, что КСИР использовали в этой атаке три ракеты и 20 дронов. По данным корпуса, этот удар разрушил главное командно-штабное здание авиабазы США. Также пострадали топливные резервуары, что спровоцировало возгорание.

Атака США и Израиля на Иран

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном загорелся после атаки беспилотниками. Данное сооружение является важнейшей сухопутной транспортной артерией для двух стран.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
3 мар
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
3 мар
Израильские ВВС атаковали здание телеканала Al-Noor в Бейруте
3 мар
Мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном загорелся после атаки БПЛА
3 мар
«Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
3 мар
Первые рейсы с Ближнего Востока приземлились в России
3 мар
Трамп пообещал предпринять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде
3 мар
Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
3 мар
Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
3 мар
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
3 мар
Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Гиалуроновые усы и некроз: что может произойти с лицом после филлеров — неприятные побочки
8:26
Тараканы бегут от соседей: как остановить нашествие насекомых из захламленной квартиры
8:15
КСИР нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне
8:07
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
8:04
Ночевал с мертвым другом: что произошло с пропавшими в горах Урала уфимцами
8:02
После снежной зимы тепла не ждать? Какой будет погода весной и летом в Москве

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео