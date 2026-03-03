Из-за региональной напряженности: посольство США в Кувейте приостановило работу
В консульстве рекомендовали американским гражданам, находящимся в этой стране, укрыться в безопасном месте.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Посольство США в Кувейте приостановило работу из-за конфликта на Ближнем Востоке
Посольство США в Кувейте приостановило работу из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте американской дипмиссии.
«Из-за продолжающейся региональной напряженности посольство США в Кувейте отменило все встречи по визам США и службам американского гражданства», — говорится в сообщении.
В консульстве добавили, что как только организация вернется к стабильной работе, об этом уведомят американцев.
Также там уточнили, что сотрудникам посольства от правительства Штатов поступило поручение укрыться в безопасном месте. То же самое в консульстве рекомендовали сделать и остальным согражданам на территории Кувейта. В посольстве напомнили, что, несмотря на закрытее воздушного пространства данной страны, сухопутная граница с Саудовской Аравией все еще открыта для пересечения.
Атака США и Израиля на Иран
Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.
Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп пообещал принять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде. Также он заявил, что отомстит за убитых американских военнослужащих.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 мар
- «Это военные преступления»: постпред Ирана при ООН об ударах по мирным гражданам
- 3 мар
- Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 3 мар
- Защищают свои интересы: ВС США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР
- 3 мар
- КСИР нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне
- 3 мар
- Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
- 3 мар
- Израильские ВВС атаковали здание телеканала Al-Noor в Бейруте
- 3 мар
- Мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном загорелся после атаки БПЛА
- 3 мар
- «Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
- 3 мар
- Первые рейсы с Ближнего Востока приземлились в России
- 3 мар
- Трамп пообещал предпринять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде
Читайте также
43%
Нашли ошибку?