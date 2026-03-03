Из-за региональной напряженности: посольство США в Кувейте приостановило работу

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 150 0

В консульстве рекомендовали американским гражданам, находящимся в этой стране, укрыться в безопасном месте.

Посольство США в Кувейте приостановило работу

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Посольство США в Кувейте приостановило работу из-за конфликта на Ближнем Востоке

Посольство США в Кувейте приостановило работу из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте американской дипмиссии.

«Из-за продолжающейся региональной напряженности посольство США в Кувейте отменило все встречи по визам США и службам американского гражданства», — говорится в сообщении.

В консульстве добавили, что как только организация вернется к стабильной работе, об этом уведомят американцев.

Также там уточнили, что сотрудникам посольства от правительства Штатов поступило поручение укрыться в безопасном месте. То же самое в консульстве рекомендовали сделать и остальным согражданам на территории Кувейта. В посольстве напомнили, что, несмотря на закрытее воздушного пространства данной страны, сухопутная граница с Саудовской Аравией все еще открыта для пересечения.

Атака США и Израиля на Иран

 

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп пообещал принять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде. Также он заявил, что отомстит за убитых американских военнослужащих.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

