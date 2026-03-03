Трамп пообещал предпринять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

Американский лидер не планирует использовать наземные войска в операции против Ирана.

Как Трамп ответит на атаку на посольство США в Эр-Рияде

Фото: Reuters/Kyle Mazza

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на атаку на посольство в Эр-Рияде.

«Я только что говорила с президентом Трампом, он сказал, что скоро вы узнаете, каким будет ответ за нападение на посольство США в Эр-Рияде и за убитых американских военнослужащих», — сообщила журналистка Келли Мейер из NewsNation.

Американский лидер также подчеркнул, что не планирует использовать наземные войска в операции против Ирана.

Во вторник минобороны Саудовской Аравии сообщило, что на посольство США в Эр-Рияде напали два беспилотника. В результате возник пожар, здание получило незначительные повреждения.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость против Ирана 28 февраля. Ударами были убиты представители высшего руководства страны, в тои числе Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. КСИР начал ответную операцию «Правдивое обещание — 4», атаковав территории Израиля и американские военные базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

В иранском Минабе в результате удара по школе для девочек в погибли 165 человек. Над Кувейтом упали сбитые американские истребители. Кроме того, Тегеран атаковал посольство США в Кувейте, американскую военно-морскую базу в Бахрейне, крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американо-израильскому обстрелу подверглись здания рядом со штаб-квартирой гостелевидения Ирана.

Тема:
Война в Иране
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

