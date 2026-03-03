Туркмения открыла дополнительные погранпереходы для эвакуации россиян из Ирана

Среди доступных объектов значатся пункты «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», а также «Алтын Асыр — Инчебурун».
Туркмения открыла дополнительные пункты пропуска
Четыре новых контрольно-пропускных пункта на административной границе с Ираном открыла Туркмения для обеспечения эвакуации российских граждан. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.
В дипломатическом представительстве уточнили, что работа пограничных переходов возобновлена в установленном ранее порядке. Среди доступных объектов значатся пункты «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», а также «Алтын Асыр — Инчебурун». Кроме того, продолжает функционировать и ранее открытый переход «Сарахс».
Столь оперативные меры по организации наземных маршрутов выезда связаны с резким обострением ситуации в регионе. В конце февраля США и Израиль инициировали серию ударов по различным объектам в Иране, включая цели в Тегеране. В результате обстрелов зафиксированы масштабные разрушения и жертвы среди мирных жителей.
Тегеран предпринял ответные действия, атаковав израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта большинство государств приняли решение закрыть свое воздушное пространство для гражданской авиации.
