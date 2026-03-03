В порту Омана беспилотники атаковали топливные резервуары

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Ущерб удалось локализовать.

Торговом порту Дукм атакован беспилотниками

Фото: www.globallookpress.com/ Reggy Vermeulen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Топливные резервуары в торговом порту Дукм на востоке Омана атакованы дронами. Об этом сообщило Оманское информационное агентство со ссылкой на источник.

«Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА (Беспилотными летательными аппаратами. — Прим. ред.)», — проинформировало СМИ.

По сообщению инсайдер, ущерб после атаки удалось локализовать. Жертв или пострадавших нет.

Атака США и Израиля на Иран

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, все главные порты Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана прекратили работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
3 мар
«Это военные преступления»: постпред Ирана при ООН об ударах по мирным гражданам
3 мар
Туркмения открыла дополнительные погранпереходы для эвакуации россиян из Ирана
3 мар
Трамп: Великобритания должна была помочь США в конфликте на Ближнем Востоке
3 мар
Ливан бежит: израильские ракеты летят в сторону Бейрута и Тира
3 мар
Армия Израиля вошла в южный Ливан
3 мар
Из-за региональной напряженности: посольство США в Кувейте приостановило работу
3 мар
Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке
3 мар
Первый вывозной рейс «Аэрофлота» с 160 пассажирами вылетел из Дубая в Москву
3 мар
«Войны можно вести «вечно»: Трамп высказался о возможностях США
3 мар
Защищают свои интересы: ВС США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:28
В порту Омана беспилотники атаковали топливные резервуары
11:24
«Это военные преступления»: постпред Ирана при ООН об ударах по мирным гражданам
11:15
Туркмения открыла дополнительные погранпереходы для эвакуации россиян из Ирана
11:09
Можно предотвратить? Музыка в наушниках провоцирует необратимую потерю слуха
10:57
Супер-дрон «Елка»: российские военные начали применять новый тип беспилотников
10:55
Трамп: Великобритания должна была помочь США в конфликте на Ближнем Востоке

Сейчас читают

Под лед Байкала на 91 метр: Алексей Молчанов установил 42-й мировой рекорд
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео