В порту Омана беспилотники атаковали топливные резервуары
Ущерб удалось локализовать.
Фото: www.globallookpress.com/ Reggy Vermeulen
Топливные резервуары в торговом порту Дукм на востоке Омана атакованы дронами. Об этом сообщило Оманское информационное агентство со ссылкой на источник.
«Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА (Беспилотными летательными аппаратами. — Прим. ред.)», — проинформировало СМИ.
По сообщению инсайдер, ущерб после атаки удалось локализовать. Жертв или пострадавших нет.
Атака США и Израиля на Иран
Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.
Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.
Ранее 5-tv.ru писал о том, все главные порты Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана прекратили работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
