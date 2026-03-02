Все главные порты Бахрейна, ОАЭ и Омана прекратили работу
Практически замер Ормузский пролив — ключевая магистраль нефтеторговли.
Фото, видео: Reuters/Dado Ruvic; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глобальный топливный рынок сегодня сотрясают не только удары по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии. Практически замер Ормузский пролив — это ключевая магистраль: через него проходит около 30% мировой морской торговли нефтью.
Суда стоят на якоре на входе и выходе из пролива. Прекратили свою работу все главные порты Бахрейна, Арабских Эмиратов и Омана. Ситуация обостряется и в Красном море. Крупнейшие перевозчики объявили о прекращении судоходства в этом районе мирового океана.
Эскалация на Ближнем Востоке
Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.
Во время воздушных рейдов поразили не только военные штабы, но и гражданскую инфраструктуру, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Жесткий ответ: Иран ударил по военной инфраструктуре ряда стран Ближнего Востока
- 2 мар
- СМИ сообщили о гибели супруги аятоллы Хаменеи
- 2 мар
- «Заставим пожалеть»: Иран объявил о готовности воевать до победного конца
- 2 мар
- Путин обсудил по телефону с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Трамп: руководство Ирана могло быть уничтожено за две-три недели
- 2 мар
- Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Меры безопасности из-за угрозы теракта усилили вокруг Капитолия
- 2 мар
- Людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос
- 2 мар
- Была атакована одна из центральных площадей Тегерана
- 2 мар
- Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
Читайте также
43%
Нашли ошибку?