Все главные порты Бахрейна, ОАЭ и Омана прекратили работу

Практически замер Ормузский пролив — ключевая магистраль нефтеторговли.

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Глобальный топливный рынок сегодня сотрясают не только удары по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии. Практически замер Ормузский пролив — это ключевая магистраль: через него проходит около 30% мировой морской торговли нефтью.

Суда стоят на якоре на входе и выходе из пролива. Прекратили свою работу все главные порты Бахрейна, Арабских Эмиратов и Омана. Ситуация обостряется и в Красном море. Крупнейшие перевозчики объявили о прекращении судоходства в этом районе мирового океана.

Эскалация на Ближнем Востоке

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов поразили не только военные штабы, но и гражданскую инфраструктуру, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Тема:
Война в Иране
