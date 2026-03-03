Эта задача выполнена благодаря усилиям группировки войск «Север».
Фото: Река Александр/ТАСС
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Бобылевка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале мессенджера MAX.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области», — проинформировали в ведомстве.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска освободили три населенных пункта за сутки: Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковка в Донецкой народной республике.
