ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Бобылевка в Сумской области

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Эта задача выполнена благодаря усилиям группировки войск «Север».

Российские войска в Бобылевке Сумской области

Фото: Река Александр/ТАСС

Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Бобылевка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале мессенджера MAX.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области», — проинформировали в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска освободили три населенных пункта за сутки: Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковка в Донецкой народной республике.

