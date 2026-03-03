Лавров призвал остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Эфирная новость 36 0

Последствия агрессии против Ирана уже сказались на всем регионе.

Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Россия призывает остановить боевые действия в зоне ближневосточного конфликта. Позицию Москвы выразил глава МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул: необходимо категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны. Ведь последствия агрессии против Ирана уже ощущаются во всем регионе. Разрушены объекты инфраструктуры, есть человеческие жертвы.

«Сама война — о целях этой войны мы слышим регулярно… Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле выразили глубокое разочарование в связи с деградацией переговорного процесса вокруг Ирана до стадии прямой военной агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
3 мар
Черная солидарность: Европа и США сплотились в агрессии против Ирана
3 мар
США и Израиль атаковали офис совета экспертов в Куме, избирающего лидера Ирана
3 мар
Лихачев заявил об угрозе для россиян, работающих на АЭС «Бушер» в Иране
3 мар
«Взрывы уже звучат»: Лихачев об угрозе АЭС «Бушер» в Иране
3 мар
Невинные жертвы: тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами
3 мар
Ормузский пролив — главная нефтяная артерия мира: чем грозит его блокировка
3 мар
Взять штурмом посольство: на Ближнем Востоке разгораются антиамериканские протесты
3 мар
«Это военные преступления»: постпред Ирана при ООН об ударах по мирным гражданам
3 мар
Из-за региональной напряженности: посольство США в Кувейте приостановило работу
3 мар
Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
«Честно, я в шоке»: Валерия прокомментировала скандальный концерт певицы Славы
18:57
Над стеной Нижегородского кремля обрушилась часть крыши
18:55
Черная солидарность: Европа и США сплотились в агрессии против Ирана
18:39
Солнце выбросило гигантский протуберанец
18:32
Рютте: НАТО не просили участвовать в операции против Ирана
18:21
Израиль сообщил о ликвидации иранского куратора «Хезболлы» в Ливане

Сейчас читают

Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео