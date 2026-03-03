Лавров призвал остановить боевые действия на Ближнем Востоке
Последствия агрессии против Ирана уже сказались на всем регионе.
Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir; 5-tv.ru
Россия призывает остановить боевые действия в зоне ближневосточного конфликта. Позицию Москвы выразил глава МИД Сергей Лавров.
Он подчеркнул: необходимо категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны. Ведь последствия агрессии против Ирана уже ощущаются во всем регионе. Разрушены объекты инфраструктуры, есть человеческие жертвы.
«Сама война — о целях этой войны мы слышим регулярно… Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле выразили глубокое разочарование в связи с деградацией переговорного процесса вокруг Ирана до стадии прямой военной агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
