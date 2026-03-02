«Глубокое разочарование»: Песков о деградации переговоров вокруг Ирана до прямой агрессии

В Кремле разочарованы деградацией переговоров вокруг Ирана до прямой агрессии

Ситуацию на Ближнем Востоке прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сегодня у президента запланирован международный телефонный разговор. Он будет связан с ситуацией вокруг Ирана.

«Могу сказать, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем, мы продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе государствами Персидского залива. Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между Соединенными Штатами и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным иранской стороны, судьба израильского премьера в результате атаки остается неизвестной. Сообщается также, что удар был нанесен по месторасположению командующего ВВС Израиля.

