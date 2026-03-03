Наличие повреждений на ядерном объекте в Натанзе подтвердили в МАГАТЭ

Комплекс пострадал после ударов США и Израиля по Ирану.
Фото: Reuters/VANTOR
Здания подземного завода по обогащению ядерного топлива в иранском Натанзе получили повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить недавние повреждения входных помещений иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе», — говорится в сообщении.
При этом в агентстве подчеркнули, что само предприятие, пострадавшее во время конфликта в июне прошлого года, не затронуто, и радиологических последствий не ожидается.
Атака США и Израиля на Иран
Удар по объекту в Натанзе нанесли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Утром 28 февраля Израиль и США атаковали Иран, в результате чего погибли верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных должностных лиц.
В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание». Тегеран наносит удары не только по Израилю, но и по американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
