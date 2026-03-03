«Слишком поздно»: Трамп окончательно отказал Ирану в переговорах

Дональд Трамп окончательно отказал Ирану в проведении переговоров

Шансов на мирное урегулирование конфликта между США и Ираном больше не существует. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМФ и руководство рухнули. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно!» — написал Трамп.

По его оценкам, военный потенциал республики и ее управленческий аппарат понесли невоспонимые потери, что делает дальнейший диалог бессмысленным для американской администрации.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Военное противостояние вокруг Ирана перешло в горячую фазу после того, как США совместно с Израилем объявили о начале масштабной операции. По данным американской стороны, за первые 12 часов вооруженные силы США нанесли почти 900 ударов по объектам на территории республики.

Иранские власти сообщили, что в результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других представителей руководства. Официальное подтверждение гибели лидера прозвучало утром 1 марта, после чего в стране объявили сорокадневный траур.

Ответом Тегерана стала операция КСИР под названием «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ и других странах, а также по израильской территории.

Иранская сторона заявила о первом боевом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах». По утверждениям военных, они способны развивать скорость до 15 Махов и предназначены для преодоления существующих систем противоракетной обороны.

В Пентагоне сообщили, что с начала операции американские силы поразили более тысячи целей в Иране. Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что кампания идет быстрее намеченного плана, а в Вашингтоне рассматривался вариант, при котором руководство Ирана могло быть ликвидировано в течение двух–трех недель.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.