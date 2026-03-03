США и Израиль атаковали офис совета экспертов в Куме, избирающего лидера Ирана

США и Израиль нанесли удар по расположенному в городе Кум офису совета экспертов, отвечающего за избрание верховного лидера страны. Об этом 3 марта сообщило агентство Tasnim.

«Несколько минут назад американско-израильские преступники нанесли удар по зданию офиса совета экспертов в Куме», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как уточнило агентство, накануне ночью атаковали территорию совета экспертов в Тегеране — удары, по данным агентства, нанесли истребители США и Израиля.

Эскалация на Ближнем Востоке

Противостояние Ирана с США и Израилем переросло в прямое вооруженное столкновение и продолжает усиливаться. Вашинггтон и Тель-Авиа начали военную операцию против Тегерана. В результате ударов убиты представители высшего руководства страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Его преемника должны избрать члены совета экспертов.

В ответ иранская сторона сообщила о запуске операции «Правдивое обещание». В рамках этой кампании силы КСИР нанесли масштабные удары по территории Израиля, а также по объектам, связанным с военным присутствием США в странах региона — Катаре, Бахрейне, ОАЭ и других государствах. Также Иран атаковал дипмиссии США, например, в Саудовской Аравии.

Иранские военные заявили, что в ходе ответных действий впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах». По озвученным данным, такие системы способны развивать скорость до 15 Махов — более 18 500 километров в час — и предназначены для преодоления современных комплексов противоракетной обороны.

