Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Больше всего дронов уничтожено над Волгоградской областью.

Сколько беспилотников сбила ПВО России 4 марта

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны России за ночь на 4 марта сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Над Волгоградской областью уничтожен 21 БПЛА, над Ростовской и Белгородской областями — по четыре дрона. Еще два беспилотника поразили над Астраханской областью и один — над Курской областью.

Ранее 2 марта силы ПВО за ночь сбили 172 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем — 67 и 66 соответственно, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима с начала проведения специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики применяют не только беспилотники, но и ракетное вооружение для атак на приграничные регионы РФ и ударов по гражданской инфраструктуре.

