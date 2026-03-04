Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь

Больше всего дронов уничтожено над Волгоградской областью.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны России за ночь на 4 марта сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Над Волгоградской областью уничтожен 21 БПЛА, над Ростовской и Белгородской областями — по четыре дрона. Еще два беспилотника поразили над Астраханской областью и один — над Курской областью.
Ранее 2 марта силы ПВО за ночь сбили 172 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем — 67 и 66 соответственно, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима с начала проведения специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики применяют не только беспилотники, но и ракетное вооружение для атак на приграничные регионы РФ и ударов по гражданской инфраструктуре.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
- 2 мар
- Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
- 2 мар
- Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
- 1 мар
- Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников за ночь
- 28 февр
- Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
- 28 февр
- Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА
- 27 февр
- ВСУ попытались атаковать Чувашию двумя ракетами
- 27 февр
- В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали
- 27 февр
- Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над десятью регионами России
- 25 февр
- В результате удара ВСУ по химзаводу в Смоленской области погибло семь человек
Читайте также
86%
Нашли ошибку?