Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 172 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были сбиты над несколькими регионами России:

67 беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря;

66 — над Краснодарским краем;

23 — над Республикой Крым;

8 — над акваторией Азовского моря;

4 — над Белгородской областью;

3 — над Курской областью;

1 — над Астраханской областью.

Российские системы противовоздушной обороны продолжают нести круглосуточное дежурство по перехвату воздушных целей. Все беспилотники были обнаружены и уничтожены своевременно, что позволило предотвратить возможные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Украинские формирования регулярно предпринимают попытки атак на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов фиксируется в приграничных с Украиной областях, а также в регионах, где расположены объекты инфраструктуры и военные аэродромы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.