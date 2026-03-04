«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
Блогер находится в онкологической реанимации.
Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС
Блогер Лерчек: реанимация и состояние
Жених блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), тренер по танцам Луис Сквиччиарини призвал своих подписчиков помолиться за здоровье своей возлюбленной.
«К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности раскрывать пока не готовы. Просто прошу вас молиться за нас», — написал он в своем личном блоге.
Он также раскрыл подробности рождения ребенка. По его словам, врачи настояли на срочной операции из-за риска открытия сердечных клапанов у малыша.
У Валерии 24 февраля родился четвертый ребенок от Луиса. 2 марта ее с новорожденным выписали из роддома, но 3 марта блогера экстренно доставили в онкологическую реанимацию. Сам ребенок находится дома.
Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ. По этому делу также проходит ее бывший муж Артем Чекалин. 9 февраля Валерии перед судебным заседанием понадобилась помощь из-за проблем с ногой и боли в суставе.
