«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

Блогер находится в онкологической реанимации.

Что случилось с Лерчек

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Лерчек: реанимация и состояние

Жених блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), тренер по танцам Луис Сквиччиарини призвал своих подписчиков помолиться за здоровье своей возлюбленной.

«К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности раскрывать пока не готовы. Просто прошу вас молиться за нас», — написал он в своем личном блоге.

Он также раскрыл подробности рождения ребенка. По его словам, врачи настояли на срочной операции из-за риска открытия сердечных клапанов у малыша.

У Валерии 24 февраля родился четвертый ребенок от Луиса. 2 марта ее с новорожденным выписали из роддома, но 3 марта блогера экстренно доставили в онкологическую реанимацию. Сам ребенок находится дома.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ. По этому делу также проходит ее бывший муж Артем Чекалин. 9 февраля Валерии перед судебным заседанием понадобилась помощь из-за проблем с ногой и боли в суставе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАХ.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
29 янв
Бывшего партнера Чекалиных приговорили к 2,5 года лишения свободы за вывод денег в ОАЭ
19 янв
«Я уже устала от судов»: есть ли у Лерчек шанс избежать реального срока
19 янв
Бизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубеж
25 дек
«Невозможно терпеть»: жених попавшей в больницу беременной Лерчек рассказал о ее состоянии
22 дек
Экс-супруг блогера Лерчек заявил о нехватке средств для уплаты налогов
3 дек
Под домашним арестом с клеевым пистолетом: беременная Лерчек готовится к Новому году
1 дек
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
1 дек
Бывший супруг блогера Лерчек признал вину в налоговом преступлении
28 нояб
Адвокат Лерчек попросил суд направить блогершу на обследование по беременности
24 нояб
Суд продлил на полгода домашний арест блогерам Чекалиным
-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко
11:58
От «Атомного урока» до госпитальных школ: объявлены лауреаты премии общества «Знание»
11:53
«Ангарскому маньяку» оставили в силе второй приговор
11:45
«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
11:40
По-пацански или нет? Кети Топурия об оплате женских бьюти-услуг из мужского кармана
11:35
ЦАХАЛ продвигается на юг Ливана: десятки тысяч человек пытаются спастись от ударов

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео