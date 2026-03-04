Кувейт по ошибке сбил три американских бомбардировщика

Появились новые детали инцидента в небе над Кувейтом, где были сбиты сразу три американских бомбардировщика. По ним по ошибке ударил один кувейтский истребитель: пилот распознал самолеты союзников как вражеские цели.

Все произошло еще в воскресенье во время удара иранского беспилотника по порту Кувейта, который использовался военными США как временный логистический узел. Оказалось, в стрессовых условиях воздушной тревоги летчик просто не разобрался. При этом показал завидную точность: выпустил три снаряда — и все они достигли цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил об уничтожении американского тяжелого беспилотника MQ-9 Reaper. По данным иранского государственного агентства IRIB, беспилотный летательный аппарат был сбит на юге страны с помощью интегрированной системы противовоздушной обороны.

MQ-9 Reaper («Жнец») — разведывательно-ударный беспилотник, способный развивать скорость до 480 километров в час и находиться в воздухе до 24 часов.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.