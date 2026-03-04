В Иране заявили о гибели свыше тысячи граждан от ударов США и Израиля

В список жертв входят как политические деятели, так и мирное население.
Фото: Reuters/Majid Khahi
Tasnim заявило о гибели свыше 1045 иранцев от ударов США и Израиля
В Иране в результате ракетных ударов американских и израильских военных погибли более тысячи человек. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
«В ходе военного нападения на нашу исламскую родину число погибших на сегодняшний день составляет 1045 человек», — говорится в сообщении агентства.
До этого момента руководство исламской республики подтверждало гибель 787 граждан. В агентстве уточнили, что в список жертв входят как политические деятели, так и мирное население.
Конфликт на Ближнем Востоке
Ситуация в регионе обострилась после начавшейся 28 фефраля операции США и Израиля против Ирана. Тегеран ответил ракетными ударами по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. Стороны продолжают совершать воздушные атаки.
События повлияли на работу крупных аэропортов в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии и других странах, из-за чего участились проблемы с возвращением туристов. Кроме того, из-за атак приостановили работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
