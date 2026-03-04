Моджтаба Хаменеи — новый верховный лидер Ирана: что о нем известно
Рахбара в ночь на 4 марта избрал Совет экспертов из 88 богословов.
Фото: Reuters/Morteza Nikoubazl
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого Али Хаменеи
В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель рахбара (верховного лидера) Али Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США.
В переходный период страну возглавляли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и один из членов Совета стражей конституции. Эта процедура прописана в 111-й статье Конституции Исламской Республики Иран.
Нового рахбара в ночь на 4 марта избрал Совет экспертов из 88 богословов. Им стал второй сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Сайт 5-tv.ru рассказывает, что известно о новом правителе Ирана.
Моджтаба Хаменеи: биография, политическая деятельность и влияние
Ранние годы и образование
Моджтаба Хаменеи родился в 1969 году в Мешхеде (остан Хорасан-Резави) — втором по величине городе на северо-востоке Ирана. Он стал вторым ребенком в семье Али Хаменеи — будущего лидера Ирана, азербайджанца по национальности.
После окончания школы Моджтаба изучал богословие. Среди его первых наставников были аятолла Сайед Махмуд Хашеми Шаруди и Али Хаменеи (отец).
В 1999 году Моджтаба продолжил обучение в религиозном центре города Кум — священном для шиитов месте. По завершении учебы он стал клириком. Его учителями в Куме были известные богословы Месбах Йазди, аятолла Лотфола Сафи Гольпайегани, Мохаммад Багер Хазари.
Политическая деятельность
Моджтаба Хаменеи преподовал богословие в религиозном центре Кума. Он известен как последовательный сторонник бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и поддержал его на президентских выборах 2005 и 2009 годов.
По данным ряда источников, из-за разногласий между Ахмадинежадом и рахбаром Ирана Али Хаменеи Моджтаба якобы был замешан в покушении на верховного лидера страны и впоследствии арестован. В 2013 году Махмуд Ахмадинежад обвинил Моджтабу в хищении государственных средств. После этого аналитики заговорили о распаде их политического союза.
Личная жизнь
Женат на дочери Голям-Али Аделя, бывшего председателя Меджлиса Ирана. По неподтвержденным данных, у Моджтабы в 2007 году родился сын, которого назвали Али.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 мар
- Сына погибшего Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
- 3 мар
- Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде
- 2 мар
- «Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
- 2 мар
- Глава парламентской фракции «Хезболла» был убит при израильском ударе по Ливану
- 1 мар
- «Путь к другому Ирану»: Каллас назвала смерть Хаменеи переломным моментом
- 1 мар
- Алиреза Арафи — временный глава Ирана: что известно о преемнике Хаменеи
- 1 мар
- В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
- 1 мар
- «Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи
- 1 мар
- Почему ожидания США о коллапсе политической системы Ирана не оправдываются — мнение политолога
- 1 мар
- КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе
Читайте также
86%
Нашли ошибку?