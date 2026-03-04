Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана

Пентагон проводит расследование об ударе по школе для девочек на юге Ирана. Об этом заявил министр войны США Пиг Хегсет.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты», — сказал он в ходе пресс-конференции.

