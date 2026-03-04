Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
Глава ведомства заявил, что США никогда не нападают на гражданские объекты.
Фото: www.globallookpress.com/Shadati
Пентагон проводит расследование об ударе по школе для девочек на юге Ирана. Об этом заявил министр войны США Пиг Хегсет.
«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
