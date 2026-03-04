Хегсет: США применяют вооружения с ИИ в операции против Ирана

Соединенные Штаты Америки активно применяют вооружения с искусственным интеллектом (ИИ) в ходе операции против Ирана. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на брифинге.

«У нас есть много автономных систем, например, беспилотников или других вооружений, в которых есть ИИ-компоненты», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

Министр не стал вдаваться в детали и приводить детали применения подобных вооружений.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Хегсет заявил о том, что США одерживают победу в операции «Эпическая ярость» против Ирана, и продолжаться военные действия будут «столько, сколько нужно».

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе атак погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Боевые действия вышли далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.