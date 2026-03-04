Белый дом заявил об уничтожении 20 иранских кораблей и подводной лодки

Левитт заявила об уничтожении США 20 иранских кораблей и подводной лодки

В результате американских ударов Иран лишился 20 кораблей и подводной лодки. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время очередного брифинга.

«На данный момент мы уничтожили более 20 иранских кораблей, включая их лучшую подводную лодку прошлой ночью. В Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского корабля», — сказала она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что американо-израильская военная операция против Ирана «Эпическая ярость» до сих пор имела «оглушительный успех». По оценкам США. Вооруженные силы (ВС) Штатов, по словам Левитт, поразили более двух тысяч целей, уничтожив «сотни баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников».

Прежде информацию об уничтжении иранских кораблей и подлодки, а также нейтрализации «значительного военно-морского присутствия» Тегерана в конфликте заявляли Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Оба выступили перед американскими законодателями на закрытых слушаниях в Конгрессе и попытались объяснить причины начала операции и рассказать о текущей ситуации на поле боя. Но по итогам встречи представители Демократической партии сообщили журналистам, что не получили четких ответов на ключевые вопросы — зачем США бомбят Иран, в чем его угроза и сколько будет продолжаться противостояние.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля. Соединенные Штаты и Израиль нанесли массированные удары по территории Ирана. В результате были убиты верховный лидер исламской республики Али Хаменеи и члены его семьи, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник генерального штаба армии Абдула Рахим Мусави и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

Ответными ударами Тегеран поражает объекты в Израиле и американские военные базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ряд арабских стран был вынужден закрыть воздушное пространство и остановить работу крупных аэропортов.

Ранее Израиль пообещал объявить охоту на каждого нового иранского лидера.

