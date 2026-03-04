«Станет целью для убийства»: Израиль пообещал объявить охоту на каждого нового иранского лидера

Конфликт уже вышел далеко за пределы Ирана: мало того, что огнем охвачены американские военные базы на Ближнем Востоке, досталось еще и Турции. Сегодня в ее сторону была выпущена иранская баллистическая ракета, которую в итоге сбили. Министры иностранных дел двух стран уже обсудили ситуацию, но сейчас наступившим хаосом пытаются воспользоваться власти Израиля.

О том, как развивается кризис, расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Воет сиренами Иерусалим. А пейзажи ОАЭ пугают жителей картинами оживших вулканов в эмирате Фуджейра. На самом деле это догорает крупнейший и важнейший нефтяной терминал, который не зависит от блокировок Ормузского пролива.

При этом Иран точно поразил системы связи США сразу в пяти странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Проверив спутниковые снимки и видео с мест, американские журналисты насчитали семь атакованных военных объектов США.

Интенсивность бомбардировок на Ближнем Востоке несколько снизилась. Но это, вероятно, лишь затишье перед бурей.

Британские журналисты вышли с сенсационным заявлением о том, что США, не добившись антиправительственного восстания народа в Тегеране, пытаются реализовать план мятежа иранских курдов.

«По нашим данным, с июня наблюдается постоянная поставка оружия через границу курдским формированиям, чтобы позволить им создать хорошо вооруженные боевые силы. Источники в курдском сообществе сообщили нам, что эта операция может начаться уже в ближайшие дни», — заявила журналист ITV News Эмма Мерфи.

Интересно, что об этом скажет Турция, где Эрдоган исторически и очень болезненно реагирует на угрозу любого усиления курдов. Но вообще и у них есть своя историческая память — США уже пользовались ими в Сирии и уже давали почувствовать предательство на вкус. Но оттого курды могут быть только осторожнее и еще опаснее.

На фоне этих новостей иранцы готовятся проститься с имамом Хаменеи. Да так массово, что церемонию прощания в молитвенном зале в Тегеране пока пришлось перенести.

«В связи с беспрецедентным присутствием СМИ и миллионов скорбящих — революционно настроенных и преданных своей стране людей — время проведения этой церемонии будет объявлено дополнительно», — сообщила ведущая SNNTV.

«Израильские и американские военные просчитались, решив, что убийство Хаменеи приведет к распаду страны. Они ошиблись в этом. Вместо этого они создали мученика. И тем самым сплотили иранский народ против западных режимов», — считает военный аналитик Майк Харрис.

Главный претендент на пост нового верховного лидера Ирана — сын аятоллы Моджтаба Хаменеи. По данным The New York Times, его кандидатуру уже одобрил совет экспертов. А Израиль, стремящийся при поддержке США стать гегемоном Ближнего Востока, убрав главного конкурента — Иран, в ответ открыто пообещал уничтожать каждого нового иранского правителя.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, станет однозначной целью для убийства. Неважно, как его зовут и где он будет прятаться. Мы продолжим подавлять возможности режима и создавать условия для того, чтобы иранский народ мог свергнуть и заменить его», — цитируют заявление Минобороны Израиля.

Но пока откровенно не получается. Вот так иранский народ прощался с убитым американцами генералом Сулеймани в 2020 году, когда на улицы вышли три миллиона человек. Еще больше будет на похоронах Хаменеи. Убийства лидеров Ирана не приводят к его падению — это уже аксиома. Иранцы готовы к воспеванию очередного мученика и замене его на другого. К тому же никто из противников не знает, какие точно Тегеран понес потери и что на самом деле у них остается в запасе. Иран уже почти научился обходить вражеские системы противоракетной обороны. И судя по всему, будет воевать все лучше и лучше.

И по мнению западных аналитиков, США и Израиль могут столкнуться с войной, которая затянется на десятилетия.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.