В Иране заявили о завершающей стадии выбора нового верховного лидера

Процесс избрания нового верховного лидера Ирана вышел на финальную стадию. Об этом заявил член президиума Совета экспертов Мохсен Куми, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«Процесс выбора нового лидера основывается на принципах конституции и положениях внутреннего регламента Совета экспертов и находится на завершающей стадии, а домыслы, распространяемые в интернете, не имеют оснований», — подчеркнул Куми.

Совет экспертов, состоящий из 88 членов, является высшим органом власти, отвечающим за избрание руководителя страны. Ранее член совета Ахмад Хатами заявлял, что кандидаты уже определены, а временное руководство осуществляет совет из трех человек: президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и член Совета стражей конституции.

Западные СМИ, включая The New York Times, сообщали, что главным претендентом на пост считается 56-летний Моджтаба Хаменеи, сын погибшего лидера, однако официального подтверждения этой информации нет.

Процесс проходит на фоне полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают наносить удары по иранской территории, а КСИР проводит ответные операции, включая очередню волну «Правдивого обещания» с запуском гиперзвуковых ракет.

