Левитт заявила об отказе Ирана от переговоров из-за стремления к ядерному оружию

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

По словам пресс-секретаря Белого дома, Тегеран не принял ни одного «щедрого и беспрецедентного» предложения Вашингтона.

США обвинили Иран в отказе от дилога из-за ядерного оружия

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Левитт: Террористический иранский режим отказался от добросовестных переговоров

Иран не принял «ни одного из этих щедрых и беспрецедентных предложений Соединенных Штатов» и отказался от переговоров из-за стремления к обладанию ядерным оружием. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на очередном брифинге с журналистами. По ее словам, Тегеран выбрал путь насилия и разрушения, и теперь «пожинает плоды своего ужасного решения».

«Режим поступил так, как всегда поступал. Они лгали. Они пытались обмануть США. Они хотели выиграть время, чтобы продолжить разработку баллистических ракет и другого смертоносного оружия, способного нанести вред американскому персоналу и войскам в регионе, а также продолжить агрессивное продвижение своих неприемлемых ядерных амбиций», — сказала Левитт.

Как отметила представитель Белого дома, американские переговорщики предложили снять с Ирана жесткие санкции и даже бесплатно предоставить ядерное топливо для программы гражданской ядерной энергетики. Левит добавила, что у исламской республике была возможность принять инвестиции США в потенциальные проекты по совместному развитию мирной ядерной энергетики. Для этого предлагалось создать отдельную взаимосогласованную структуру.

«Они не приняли ни одного из этих щедрых и беспрецедентных предложений Соединенных Штатов. Проще говоря, они отказались сказать „да“ миру. Отказ ясно показал, что их первоочередной задачей является создание ядерного оружия, с помощью которого они смогут угрожать США… Стране, которой они скандируют „смерть“ уже почти пять десятилетий», — заключила Левитт.

Совместная военная операция США и Израиля «Эпическая ярость» против Ирана началась 28 февраля. В результате ударов погибли сотни людей, в том числе представители руководства исламской республики: верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его жена, дочь, зять, годовалая внучка и одна из невесток, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник генерального штаба армии Абдула Рахим Мусави и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В ответ Тегеран наносит удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Ближнего Востока.

Ранее Белый дом заявил о согласии Испании на сотрудничество с американскими военными. При этом в Мадриде категорически опровергают эту информацию, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа и выступают против войны в Иране.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Тема:
Война в Иране
