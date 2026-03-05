Белый дом заявил о согласии Испании на сотрудничество с американскими военными

Левитт: Испания услышала послание Трампа и согласилась сотрудничать с армией США

Испания все же согласилась сотрудничать с американскими военными, заявила на очередном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, испанское руководство пришло к этому решению после «ясного и недвусмысленного» послания президента США Дональда Трампа — предупреждения о возможном разрыве торговых связей.

«Насколько мне известно, за последние несколько часов они договорились о сотрудничестве с американскими военными, поэтому я знаю, что американские военные координируют свои действия со своими испанскими коллегами», — сказала Левитт.

Представитель Белого дома также подчеркнула, что президент США ожидает сотрудничества от всех европейских союзников. И все это прозвучало на фоне непрекращающихся отказов со стороны Испании поддерживать атаки на Иран. За несколько часов до ее заявлении премьер-министр страны Педро Санчес в ответ на угрозы Трампа утверждал, что он против войны.

Испанское издание El Pais сообщило, что Мадрид не будет сотрудничать с США по использованию своих военных баз. Такой была реакция на информацию о якобы уже случившейся договоренности между двумя странами. Все подобные заявления были опровергнуты.

«Правительство Испании противоречит заявлению Белого дома и отрицает, что будет „сотрудничать в военном отношении“ с Соединенными Штатами в Иране», — сказано в материале.

Глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес также категорически опроверг поступающие их Балого дома сообщения о сотрудничестве с Вашингтоном. Он подчеркнул, что позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования баз «нисколько не изменилась».

Днем ранее Дональд Трамп пообещал прекратить все торговые отношения с Мадридом в случае отказа от увеличения военных расходов. Он отметил, что у Испании нет ничего, что было бы нужно Соединенным Штатам. Кроме того, по его словам, испанцы отличные люди, но их правительство таковым не является. Еще американский лидер утверждал, что военные США могли бы использовать базы в королевстве, несмотря на недовольство властей.

США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Разрушены города, убиты сотни людей, в том числе представители руководства исламской республики: верховный лидер, аятолла Али Хаменеи и члены его семьи, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник генерального штаба армии Абдула Рахим Мусави и секретарь Совета обороны Али Шамхани. Тегеран наносит ответные удары по территории Израиля и американским военным базам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее Израиль пообещал сделать целью для убийства каждого нового иранского лидера.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.