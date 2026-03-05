Иран опроверг запуск ракеты в сторону Турции

Ирана не запускал ракеты по территории Турции. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики.

ВС подчеркнули, что Тегеран уважает суверенитет соседнего государства.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет соседней и дружественной страны Турции и опровергают любые сообщения о запуске ракет по территории этой страны», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что баллистическая ракета, запущенная предположительно с территории Ирана, была перехвачена и уничтожена силами ПВО НАТО над акваторией Восточного Средиземноморья.

По данным турецкого военного ведомства, ракета пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии. После чего была зафиксирована на подлете к Турции. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Турецкая сторона также сообщила, что министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы он выразил протест Анкары в связи с инцидентом и призвал избегать любых действий, которые могут расширить конфликт.

Позже в МИД Турции сообщили, что посол Ирана был вызван во внешнеполитическое ведомство для выражения озабоченности в связи с произошедшим.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.