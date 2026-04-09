Трамп: Иран откажется от ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт
Однако армию США выводить из региона он пока не планирует.
Фото: Reuters/Annabelle Gordon
США и Иран согласовали вопросы по ядерной программе и Ормузскому проливу. Об этом в своей социальной сети написал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«Уже давно, несмотря на всю лживую риторику, было согласовано — никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен», — заявил глава Белого дома.
Он также добавил, что все вооружение и все солдаты Штатов останутся в Иране, пока не будет достигнуто «реальное соглашение» и его условия не будут выполнены. В противном случае они откроют огонь еще большей силы.
Однако пока армия США «загружается и отдыхает».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что США уже нарушили три из десяти пунктов мирного предложения Ирана до начала официальных переговоров. Они не соблюдали режим прекращения огня в Ливане, нарушали воздушное пространство Ирана с помощью беспилотников и отрицают права исламской республики на обогащение урана.
В таких условиях проведение двустороннего прекращения огня или переговоров теряет смысл, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
