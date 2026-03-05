РФ и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200, сообщило Минобороны РФ.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал отом, что российские военные освободили населенный пункт Яровая в ДНР. За суткив зоне спецоперации противник потерял около 1 215 солдат.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 мар
- Расчеты БПЛА обеспечили прикрытие для штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мар
- Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 мар
- «Ураган» уничтожил боевиков ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 мар
- «Торнадо-С» прошелся по ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 мар
- ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Бобылевка в Сумской области
- 3 мар
- Пункты сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО открылись в библиотеках ЮАО
- 3 мар
- «Орлан-10» и артиллерия работают сообща. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 мар
- Российский «Ураган» прошелся по красноармейскому направлению. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мар
- Су-35с выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мар
- Расчеты гаубиц Д-30 уничтожают ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
93%
Нашли ошибку?