РФ и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200, сообщило Минобороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал отом, что российские военные освободили населенный пункт Яровая в ДНР. За суткив зоне спецоперации противник потерял около 1 215 солдат.

Тема:
Спецоперация
