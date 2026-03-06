Выше обычного: геомагнитный прогноз на 6 марта

Чего ждать метеозависимым перед праздниками?
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитных бурь 6 марта— 51%
Магнитное поле Земли в пятницу, 6 марта, будет заметно колебаться. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
По словам специалистов, в этот день вероятность появления магнитных бурь выше обычного — 51%. Планетарный индекс Kp будет колебаться в пределах 4-4,8 по девятибалльной шкале.
При этом индекс Ap достигнет отметки восемь, а индекс солнечного радиоизлучения F10.7 будет находиться в районе значения 158. Это, как отмечают ученые, говорит о повышенной солнечной активности.
Из этого следует следующее: 6 марта будет чувствоваться тяжелее стандартного. А все из-за того, что в этот день магнитное поле окажется немного раскаченным.
Ранее сообщалось, что солнечная активность упала до рекордно низких значений. В результате на звезде даже исчезли характерные черные пятна. Ученые назвали происходящее глубоким кризисом. По их словам, если дальше так продолжится, то через несколько десятков лет на Земле может наступить еще один ледниковый период.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 мар
- Магнитные бури 5 марта 2026 года: к чему готовиться метеозависимым жителям Земли
- 17 февр
- На Солнце появилась корональная дыра в форме дракона — к чему готовиться
- 16 февр
- Космический «сюрприз»: какой будет магнитная активность 16 февраля
- 15 февр
- Геомагнитная активность усилилась: зафиксирована вторая магнитная буря в феврале
- 7 февр
- Мощный выброс плазмы: геомагнитный прогноз на 7 февраля
- 5 февр
- Опасный четверг: геомагнитный прогноз на 5 февраля
- 30 янв
- Грядет шторм? Какой будет магнитная активность 31 января
- 25 янв
- Понедельник без космических сюрпризов? Геомагнитный прогноз на 26 января
- 24 янв
- Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января
- 22 янв
- Без конца и края: геомагнитный прогноз на 23 января
Читайте также
93%
Нашли ошибку?